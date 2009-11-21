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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Лион
Гренобль - Лион: обзор матча 21 ноября 2009
Гренобль
21.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лион
72'
Д. Любоя
65'
С. Дельгадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Лион
Желтая карточка
Ф. Клер
Замена
Х. Сианси
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
М. Бастос
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
Замена
М. Бастос
️️️️
Т. Колоджейчак
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
Пас отдал
А. Ромао
Красная карточка
Л. Куртуа
Замена
Д. Любоя
️️️️
Л. Батльес
ГОЛ! 0:1!
С. Дельгадо
Пас отдал
Б. Гомис
Желтая карточка
Д. Жуан
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Гову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЛП
10
Лоран Батльес
(К)
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Дайсуке Мацуи
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лион
1
Уго Льорис
ВР
29
Франсуа Клер
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
10
Эдерсон
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
40
Ле Кром
3
Пайо
6
Кальве
23
Соже
2
Куртуа
15
Ромао
10
Батльес
18
Маке
21
Жуан
28
Мацуи
17
Акрур
4-4-2
1
Льорис
15
Колоджейчак
4
Бумсонг
3
Крис
29
Клер
19
Дельгадо
10
Эдерсон
17
Макун
4
Чельстрем
9
Лисандро
8
Гову
28
Мацуи
25
Сианси
25
Сианси
28
Мацуи
10
Батльес
28
Любоя
28
Любоя
10
Батльес
15
Колоджейчак
7
Бастос
7
Бастос
15
Колоджейчак
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
8
Гову
18
Гомис
18
Гомис
8
Гову
Остались в запасе
Гренобль
Лион
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гренобль - Лион
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де Альп
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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