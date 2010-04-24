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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Гренобль
Ницца - Гренобль: обзор матча 24 апреля 2010
Ницца
24.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
35'
Э. Мулунгуи
77'
Э. Фаэ
22'
Н. Акрур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Гренобль
Замена
Д. Эльебюик
️️️️
А. Мунье
Замена
Д. Тинан
️️️️
Н. Акрур
Замена
Х. Бамого
️️️️
Э. Мулунгуи
ГОЛ! 2:1!
Э. Фаэ
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
К. Кулибали
Замена
П. Бойя
️️️️
Д. Любоя
Замена
З. Рендулич
️️️️
М. Витакич
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:1!
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
Л. Батльес
ГОЛ! 0:1!
Н. Акрур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
20
Шо Ито
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
12
Гаке
0
Пэйсли
40
Мунье
14
Фаэ
18
Диаките
15
Кулибали
27
Сабле
14
Реми
11
Мулунгуи
3-2-3-2
1
Вивиани
6
Кальве
23
Соже
12
Цесар
2
Куртуа
27
Витакич
7
Дьез
28
Мацуи
10
Батльес
28
Любоя
17
Акрур
11
Мулунгуи
21
Бамого
21
Бамого
11
Мулунгуи
40
Мунье
8
Эльебюик
8
Эльебюик
40
Мунье
15
Кулибали
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
15
Кулибали
27
Витакич
15
Рендулич
15
Рендулич
27
Витакич
17
Акрур
20
Тинан
20
Тинан
17
Акрур
28
Любоя
11
Бойя
11
Бойя
28
Любоя
Остались в запасе
Ницца
Гренобль
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
20
Шо Ито
ЦФ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
Остались в запасе
20
Шо Ито
ЦФ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Ницца - Гренобль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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