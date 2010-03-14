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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Гренобль
Лилль - Гренобль: обзор матча 14 марта 2010
Лилль
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
47'
Б. Цесар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Гренобль
Желтая карточка
Н. Дьез
Замена
Ф. Маро
️️️️
Н. Акрур
Замена
Й. Кабай
️️️️
П. Фро
Замена
Д. Любоя
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Й. Раве
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Цесар
Желтая карточка
Ж. Кальве
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Кошта
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
Д. Мацуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
23
Рами
20
Кошта
27
Шеджу
24
Мавуба
6
Дюмон
15
Бальмон
10
Азар
11
Фро
7
Обамеянг
4-4-2
1
Вивиани
27
Витакич
6
Кальве
12
Цесар
5
Робен
28
Мацуи
10
Батльес
15
Ромао
7
Дьез
17
Акрур
11
Бойя
20
Кошта
19
Эмерсон
19
Эмерсон
20
Кошта
11
Фро
29
Кабай
29
Кабай
11
Фро
7
Обамеянг
39
Туре
39
Туре
7
Обамеянг
17
Акрур
4
Маро
4
Маро
17
Акрур
10
Батльес
22
Раве
22
Раве
10
Батльес
28
Мацуи
28
Любоя
28
Любоя
28
Мацуи
Остались в запасе
Лилль
Гренобль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Лилль - Гренобль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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