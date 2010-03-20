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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Монако
Гренобль - Монако: обзор матча 20 марта 2010
Гренобль
20.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Монако
Замена
Р. Ле Кром
️️️️
Д. Любоя
Красная карточка
Ж. Вивиани
Замена
Л. Куртуа
️️️️
Й. Раве
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Замена
Н. Акрур
️️️️
Д. Мацуи
Замена
В. Муратори
️️️️
Нене
Замена
М. Маазу
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
М. Витакич
Желтая карточка
Ф. Модесто
Желтая карточка
П. Бойя
Желтая карточка
Н. Дьез
Желтая карточка
Й. Молло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Нене
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
4
Франсуа Маро
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-4-2
1
Вивиани
27
Витакич
23
Соже
12
Цесар
5
Робен
7
Дьез
28
Мацуи
22
Раве
15
Ромао
11
Бойя
28
Любоя
4-5-1
16
Руффье
20
Модесто
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
13
Траоре
6
Мангани
15
Перес
25
Аруна
89
Молло
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
28
Любоя
40
Ле Кром
40
Ле Кром
28
Любоя
22
Раве
2
Куртуа
2
Куртуа
22
Раве
28
Мацуи
17
Акрур
17
Акрур
28
Мацуи
12
Нене
26
Муратори
26
Муратори
12
Нене
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
22
Маазу
22
Маазу
30
Пак Чу-Юн
Остались в запасе
Гренобль
Монако
4
Франсуа Маро
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
4
Франсуа Маро
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Гренобль - Монако
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де Альп
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