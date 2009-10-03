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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Монпелье
Гренобль - Монпелье: обзор матча 03 октября 2009
Гренобль
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 3
Завершен
Монпелье
47'
Д. Любоя
90'
Н. Дьез
3'
В. Уго Монтаньо
13'
Н. Джодич
49'
Н. Джодич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Монпелье
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
ГОЛ! 2:3!
Н. Дьез
Замена
Н. Дьез
️️️️
Д. Жуан
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Н. Акрур
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Ж. Саихи
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Э. Спахич
ГОЛ! 1:3!
Н. Джодич
ГОЛ! 1:2!
Д. Любоя
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
К. Коллен
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
П. Бойя
13'
ГОЛ! 0:2!
Н. Джодич
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-3-2
40
Ле Кром
27
Витакич
29
Манфруа
23
Соже
2
Куртуа
8
Фегули
15
Ромао
10
Батльес
21
Жуан
11
Бойя
28
Любоя
3-2-4-1
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
0
Коллен
34
Джодич
6
Марво
4
Спахич
20
Бельханда
8
Коста
14
Пито
20
Дернес
31
Монтаньо
21
Жуан
7
Дьез
7
Дьез
21
Жуан
2
Куртуа
28
Мацуи
28
Мацуи
2
Куртуа
10
Батльес
17
Акрур
17
Акрур
10
Батльес
0
Коллен
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
0
Коллен
4
Спахич
23
Саихи
23
Саихи
4
Спахич
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
Остались в запасе
Гренобль
Монпелье
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Гренобль - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де Альп
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