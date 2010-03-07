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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ле-Ман
Гренобль - Ле-Ман: обзор матча 07 марта 2010
Гренобль
07.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ле-Ман
2'
Н. Акрур
50'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ле-Ман
Замена
И. Уали
️️️️
Р. Лама
Замена
Й. Тадич
️️️️
Л. Батльес
Замена
Т. Хельстад
️️️️
М. Майга
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Д. Жуан
️️️️
Й. Раве
Желтая карточка
Й. Раве
Замена
Ж. Паулу
️️️️
Ф. Томас
Замена
Д. Любоя
️️️️
Д. Мацуи
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Желтая карточка
Р. Лама
Желтая карточка
С. Корчиа
ГОЛ! 1:0!
Н. Акрур
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
21
Джимми Жуан
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
33
Амиран Саная
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
5
Бадара Сене
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
4-4-2
1
Вивиани
27
Витакич
12
Цесар
6
Кальве
23
Соже
7
Дьез
22
Раве
28
Мацуи
10
Батльес
11
Бойя
17
Акрур
4-1-2-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
24
Бааль
19
Сердан
2
Жедер
8
Томас
14
Доссеви
4
Нэрри
14
Лама
20
Майга
14
Ле Таллек
22
Раве
21
Жуан
21
Жуан
22
Раве
10
Батльес
27
Тадич
27
Тадич
10
Батльес
28
Мацуи
28
Любоя
28
Любоя
28
Мацуи
20
Майга
22
Хельстад
22
Хельстад
20
Майга
8
Томас
50
Паулу
50
Паулу
8
Томас
14
Лама
27
Уали
27
Уали
14
Лама
Остались в запасе
Гренобль
Ле-Ман
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
33
Амиран Саная
ЦЗ
5
Бадара Сене
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Остались в запасе
33
Амиран Саная
ЦЗ
5
Бадара Сене
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Ле-Ман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Стадион:
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