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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Гренобль
Ланс - Гренобль: обзор матча 05 мая 2010
Ланс
05.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
68'
Т. Маулида
45'
Л. Куртуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Гренобль
Замена
Х. Сианси
️️️️
А. Ромао
Замена
И. Джемаа
️️️️
А. Бедимо
Замена
Ш. Ито
️️️️
Й. Тадич
ГОЛ! 1:1!
Т. Маулида
Замена
Ж. Кальве
️️️️
Л. Куртуа
Замена
К. Акале
️️️️
К. Монне-Паке
Пенальти не реализован!
Л. Куртуа
Замена
С. Соу
️️️️
Н. Ковачевич
ГОЛ! 0:1!
Л. Куртуа
Желтая карточка
А. Ромао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
20
Шо Ито
ЦФ
4-3-2
16
Касрауи
12
Бедимо
2
Рамос
19
Сартр
26
Демон
5
Ковачевич
18
Руде
21
Армаш
8
Маулида
22
Монне-Паке
3-2-3-2
1
Вивиани
29
Манфруа
12
Цесар
23
Соже
2
Куртуа
15
Рендулич
7
Дьез
10
Батльес
15
Ромао
17
Акрур
27
Тадич
5
Ковачевич
27
Соу
27
Соу
5
Ковачевич
22
Монне-Паке
28
Акале
28
Акале
22
Монне-Паке
12
Бедимо
17
Джемаа
17
Джемаа
12
Бедимо
15
Ромао
25
Сианси
25
Сианси
15
Ромао
27
Тадич
20
Ито
20
Ито
27
Тадич
2
Куртуа
6
Кальве
6
Кальве
2
Куртуа
Остались в запасе
Ланс
Гренобль
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
24
Эрик Шелье
ЦЗ
Главный тренер
Янник Каюзак
27
Миливое Витакич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
24
Эрик Шелье
ЦЗ
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Янник Каюзак
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Ланс - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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