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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ренн
Гренобль - Ренн: обзор матча 19 сентября 2009
Гренобль
19.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 4
Завершен
Ренн
1'
А. Гьян
7'
С. Марво
20'
К. Мангане
61'
А. Гьян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ренн
Желтая карточка
М. Робен
Замена
Р. Данзе
️️️️
С. Марво
Замена
М. Пажис
️️️️
А. Гьян
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
И. Бангура
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Гьян
Желтая карточка
Д. Манфруа
Замена
Н. Акрур
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
И. Бангура
Желтая карточка
Р. Фанни
20'
ГОЛ! 0:3!
К. Мангане
ГОЛ! 0:2!
С. Марво
Замена
М. Робен
️️️️
С. Пайо
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Микаэль Пажис
ПП
3-3-2-2
1
Вивиани
15
Рендулич
27
Витакич
29
Манфруа
3
Пайо
8
Фегули
2
Куртуа
15
Ромао
10
Батльес
11
Бойя
28
Любоя
4-3-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
12
Мангане
16
Фанни
3
Боканегра
20
Инамото
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
3
Гьян
3
Бангура
3
Пайо
5
Робен
5
Робен
3
Пайо
Бойе
23
Соже
23
Соже
Бойе
8
Фегули
17
Акрур
17
Акрур
8
Фегули
12
Марво
29
Данзе
29
Данзе
12
Марво
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
3
Гьян
0
Пажис
0
Пажис
3
Гьян
Остались в запасе
Гренобль
Ренн
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
22
Оливье Томер
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
22
Оливье Томер
ЛВ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Гренобль - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де Альп
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