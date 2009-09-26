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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Гренобль
Осер - Гренобль: обзор матча 26 сентября 2009
Осер
26.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
63'
Б. Педретти
84'
С. Ангбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Гренобль
Замена
К. Лежен
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Д. Соже
️️️️
Л. Батльес
ГОЛ! 2:0!
С. Ангбар
Замена
Д. Мацуи
️️️️
М. Робен
Замена
П. Бойя
️️️️
Н. Акрур
ГОЛ! 1:0!
Б. Педретти
Замена
Д. Олиеч
️️️️
О. Капуэ
Красная карточка
И. Йелень
Красная карточка
Д. Жеммали
0'
Желтая карточка
Д. Манфруа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-1-3-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
23
Бирса
88
Ндинга
25
Педретти
27
Йелень
21
Никулаэ
3-3-2-2
40
Ле Кром
5
Робен
14
Жеммали
27
Витакич
2
Куртуа
8
Фегули
29
Манфруа
10
Батльес
15
Ромао
28
Любоя
17
Акрур
10
Капуэ
14
Олиеч
14
Олиеч
10
Капуэ
21
Никулаэ
22
Лежен
22
Лежен
21
Никулаэ
10
Батльес
23
Соже
23
Соже
10
Батльес
5
Робен
28
Мацуи
28
Мацуи
5
Робен
17
Акрур
11
Бойя
11
Бойя
17
Акрур
Остались в запасе
Осер
Гренобль
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
Остались в запасе
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Осер - Гренобль
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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