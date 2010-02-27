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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Гренобль
Нанси - Гренобль: обзор матча 27 февраля 2010
Нанси
27.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 2
Завершен
Гренобль
14'
Й. Раве
78'
Й. Раве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Гренобль
Замена
Д. Манфруа
️️️️
П. Бойя
Замена
Д. Жуан
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Й. Тадич
️️️️
Й. Раве
ГОЛ! 0:2!
Й. Раве
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Р. Леметр
Замена
Р. Леметр
️️️️
Ф. Маранж
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
К. Малонга
️️️️
П. Беренге
Желтая карточка
П. Бойя
Замена
Ф. Айите
️️️️
П. Ало'О Эфулу
14'
ГОЛ! 0:1!
Й. Раве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
28
Маранж
17
Луис
4
Лотье
27
Уадду
6
Беренге
25
Фере
21
Н'Диайе
14
Ало'О Эфулу
22
Диа
21
Бакар
4-4-2
1
Вивиани
6
Кальве
23
Соже
12
Цесар
27
Витакич
22
Раве
28
Мацуи
10
Батльес
7
Дьез
17
Акрур
11
Бойя
6
Беренге
4
Малонга
4
Малонга
6
Беренге
28
Маранж
25
Леметр
25
Леметр
28
Маранж
14
Ало'О Эфулу
11
Айите
11
Айите
14
Ало'О Эфулу
11
Бойя
29
Манфруа
29
Манфруа
11
Бойя
28
Мацуи
21
Жуан
21
Жуан
28
Мацуи
22
Раве
27
Тадич
27
Тадич
22
Раве
Остались в запасе
Нанси
Гренобль
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
Остались в запасе
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Нанси - Гренобль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Марсель Пико
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