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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Гренобль
Булонь - Гренобль: обзор матча 16 августа 2009
Булонь
16.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
34'
Г. Тиль
38'
Г. Тиль
46'
Д. Любоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Гренобль
Желтая карточка
Д. Морейра
Желтая карточка
М. Робен
Замена
М. Кучукович
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Б. Дембеле
️️️️
Г. Дюкатель
Замена
Д. Тинан
️️️️
Й. Тадич
Замена
Д. Морейра
️️️️
Ф. Робер
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Л. Агуази
Замена
Н. Дьез
️️️️
Н. Акрур
ГОЛ! 2:1!
Д. Любоя
Желтая карточка
Л. Батльес
Желтая карточка
Л. Агуази
ГОЛ! 2:0!
Г. Тиль
ГОЛ! 1:0!
Г. Тиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
3-2-3-2
28
Валверде
12
Борн
15
Туре
25
Марк
2
Рабуель
3
Лашор
11
Дюкатель
4
Агуази
22
Кювилье
4
Робер
8
Тиль
3-2-2-3
1
Вивиани
5
Робен
14
Жеммали
12
Цесар
2
Куртуа
3
Пайо
15
Ромао
10
Батльес
27
Тадич
28
Любоя
17
Акрур
11
Дюкатель
22
Дембеле
22
Дембеле
11
Дюкатель
4
Робер
7
Морейра
7
Морейра
4
Робер
4
Агуази
8
Рамаре
8
Рамаре
4
Агуази
17
Акрур
7
Дьез
7
Дьез
17
Акрур
2
Куртуа
29
Кучукович
29
Кучукович
2
Куртуа
27
Тадич
20
Тинан
20
Тинан
27
Тадич
Остались в запасе
Булонь
Гренобль
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
13
Жереми Блаяк
ЦФ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Булонь - Гренобль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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