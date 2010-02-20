Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Валансьен
Гренобль - Валансьен: обзор матча 20 февраля 2010
Гренобль
20.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Валансьен
32'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Валансьен
Замена
Д. Тинан
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
М. Бишевац
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Ж. Одель
Замена
Й. Тадич
️️️️
Д. Жуан
Замена
Р. Коад
️️️️
Ж. Саез
Замена
Р. Гомис
️️️️
Р. Матер
Желтая карточка
Б. Ангуа
Желтая карточка
Д. Дюкортью
ГОЛ! 0:1!
К. Санчес
Желтая карточка
Л. Батльес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
4
Франсуа Маро
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
4-5-1
1
Вивиани
4
Маро
23
Соже
12
Цесар
6
Кальве
7
Дьез
10
Батльес
28
Мацуи
22
Раве
21
Жуан
17
Акрур
3-2-4-1
30
Пеннето
5
Ангуа
4
Бишевац
13
Бонг
25
Матер
6
Дюкортью
15
Санчес
21
Саез
20
Кадир
8
Бен Халфаллах
2
Одель
10
Батльес
20
Тинан
20
Тинан
10
Батльес
21
Жуан
27
Тадич
27
Тадич
21
Жуан
21
Саез
24
Коад
24
Коад
21
Саез
25
Матер
6
Гомис
6
Гомис
25
Матер
2
Одель
28
Пужоль
28
Пужоль
2
Одель
Остались в запасе
Гренобль
Валансьен
27
Миливое Витакич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Гренобль - Валансьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Стад де Альп
Новости команд
Все
Гренобль
Валансьен
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+