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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ланс
Гренобль - Ланс: обзор матча 23 августа 2009
Гренобль
23.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
12'
Д. Любоя
7'
Эдуардо
70'
А. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ланс
Желтая карточка
В. Рунье
Желтая карточка
А. Армаш
Замена
З. Рендулич
️️️️
М. Робен
Замена
С. Соу
️️️️
Д. Милованович
Замена
Д. Манфруа
️️️️
Н. Дьез
Замена
Ф. Лоренти
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 1:2!
А. Букари
Замена
Н. Акрур
️️️️
Й. Тадич
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
М. Рамос
Желтая карточка
М. Робен
Желтая карточка
Л. Куртуа
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
12'
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
21
Джимми Жуан
ПП
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
3-2-3-2
1
Вивиани
14
Жеммали
5
Робен
27
Витакич
3
Пайо
2
Куртуа
7
Дьез
10
Батльес
15
Ромао
28
Любоя
27
Тадич
3-3-3
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
2
Рамос
0
Милованович
21
Армаш
5
Ковачевич
12
Букари
11
Эдуардо
22
Монне-Паке
7
Дьез
29
Манфруа
29
Манфруа
7
Дьез
5
Робен
15
Рендулич
15
Рендулич
5
Робен
27
Тадич
17
Акрур
17
Акрур
27
Тадич
11
Эдуардо
15
Лоренти
15
Лоренти
11
Эдуардо
0
Милованович
27
Соу
27
Соу
0
Милованович
22
Монне-Паке
17
Джемаа
17
Джемаа
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Гренобль
Ланс
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Гренобль - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де Альп
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