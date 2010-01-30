Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Гренобль
Ренн - Гренобль: обзор матча 30 января 2010
Ренн
30.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 0
Завершен
Гренобль
9'
Р. Данзе
41'
С. Марво
48'
С. Марво
57'
И. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Гренобль
Желтая карточка
М. Кучукович
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
А. Теттей
Замена
Ж. Лерой
️️️️
С. Марво
Замена
М. Сов
️️️️
И. Бангура
Замена
М. Кучукович
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
С. Пайо
Красная карточка
Х. Сианси
Замена
Х. Сианси
️️️️
Д. Жуан
ГОЛ! 4:0!
И. Бангура
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Й. Раве
ГОЛ! 3:0!
С. Марво
ГОЛ! 2:0!
С. Марво
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
И. Бангура
ГОЛ! 1:0!
Р. Данзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
29
Данзе
16
Фанни
12
Мангане
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
3
Бангура
7
Бриан
4-4-2
1
Вивиани
5
Робен
6
Кальве
12
Цесар
3
Пайо
21
Жуан
10
Батльес
22
Раве
7
Дьез
17
Акрур
28
Любоя
12
Марво
6
Лерой
6
Лерой
12
Марво
6
Теттей
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
6
Теттей
3
Бангура
17
Сов
17
Сов
3
Бангура
28
Любоя
29
Кучукович
29
Кучукович
28
Любоя
21
Жуан
25
Сианси
25
Сианси
21
Жуан
22
Раве
28
Мацуи
28
Мацуи
22
Раве
Остались в запасе
Ренн
Гренобль
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Ренн - Гренобль
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Гренобль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+