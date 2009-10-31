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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Лилль
Гренобль - Лилль: обзор матча 31 октября 2009
Гренобль
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
27'
Й. Кабай
90'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Лилль
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
Замена
Д. Вандам
️️️️
М. Дебюши
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Д. Манфруа
️️️️
Д. Любоя
Замена
Ф. Берья
️️️️
О. Шеджу
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
Л. Маке
️️️️
Ж. Кальве
Красная карточка
Д. Жеммали
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Желтая карточка
Л. Куртуа
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
14
Давид Жеммали
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-3-2
40
Ле Кром
23
Соже
12
Цесар
6
Кальве
14
Жеммали
2
Куртуа
15
Ромао
28
Мацуи
21
Жуан
11
Бойя
28
Любоя
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
28
Любоя
29
Манфруа
29
Манфруа
28
Любоя
6
Кальве
18
Маке
18
Маке
6
Кальве
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
27
Шеджу
18
Берья
18
Берья
27
Шеджу
26
Дебюши
25
Вандам
25
Вандам
26
Дебюши
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
Остались в запасе
Гренобль
Лилль
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
10
Лоран Батльес
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
16
Людовик Бутель
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
10
Лоран Батльес
ЦП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Гренобль - Лилль
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад де Альп
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