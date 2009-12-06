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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Тулуза
Гренобль - Тулуза: обзор матча 06 декабря 2009
Гренобль
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
80'
Н. Дьез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Тулуза
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Мацуи
Замена
А. Сукуна
️️️️
М. Берсон
Замена
А. Н'Гади
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ! 1:0!
Н. Дьез
Желтая карточка
Д. Нунке
Замена
П. Машаду
️️️️
Д. Браатен
Желтая карточка
Б. Цесар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
32
Александр Н'Гади
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
4-4-2
40
Ле Кром
3
Пайо
23
Соже
12
Цесар
6
Кальве
7
Дьез
10
Батльес
28
Мацуи
18
Маке
28
Любоя
17
Акрур
3-1-5-1
16
Блондель
23
Эбондо
12
М'Бенге
24
Нунке
6
Капу
22
Браатен
14
Берсон
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
10
Жиньяк
28
Мацуи
22
Раве
22
Раве
28
Мацуи
14
Берсон
35
Сукуна
35
Сукуна
14
Берсон
27
Табану
32
Н'Гади
32
Н'Гади
27
Табану
22
Браатен
55
Машаду
55
Машаду
22
Браатен
Остались в запасе
Гренобль
Тулуза
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
11
Пьер Бойя
ЦФ
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Гренобль - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад де Альп
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