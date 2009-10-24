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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Нанси
Гренобль - Нанси: обзор матча 24 октября 2009
Гренобль
24.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Нанси
53'
Д. Любоя
74'
Д. Жеммали (АГ)
89'
Ю. Хаджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Нанси
Замена
Б. Траоре
️️️️
И. Диа
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Хаджи
Замена
Б. Ка
️️️️
П. Ало'О Эфулу
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Жеммали
Желтая карточка
Р. Леметр
Замена
Д. Бакар
️️️️
Ж. Сами
Желтая карточка
И. Диа
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
Замена
Н. Акрур
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Д. Жуан
Замена
Д. Жуан
️️️️
Н. Дьез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
14
Давид Жеммали
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Нанси
1
Реми Пильо
ВР
7
Бокунджи Ка
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-4-2
40
Ле Кром
14
Жеммали
12
Цесар
23
Соже
2
Куртуа
7
Дьез
28
Мацуи
15
Ромао
10
Батльес
28
Любоя
11
Бойя
3-2-3-2
16
Грегорини
3
Сами
4
Лотье
17
Луис
27
Уадду
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
6
Беренге
25
Фере
22
Диа
15
Хаджи
7
Дьез
21
Жуан
21
Жуан
7
Дьез
10
Батльес
17
Акрур
17
Акрур
10
Батльес
3
Сами
21
Бакар
21
Бакар
3
Сами
14
Ало'О Эфулу
7
Ка
7
Ка
14
Ало'О Эфулу
22
Диа
8
Траоре
8
Траоре
22
Диа
Остались в запасе
Гренобль
Нанси
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
1
Реми Пильо
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Пильо
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Гренобль - Нанси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Стад де Альп
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