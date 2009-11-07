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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Гренобль
Монако - Гренобль: обзор матча 07 ноября 2009
Монако
07.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Гренобль
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Л. Батльес
Замена
Х. Сианси
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Л. Аруна
️️️️
Э. Гудьонсен
Замена
С. Гакпе
️️️️
Й. Молло
Замена
Ф. Нимани
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Д. Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
3-2-4-1
16
Руффье
27
Монгонгю
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
13
Траоре
12
Адриано
22
Гудьонсен
89
Молло
6
Кутадье
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
4-5-1
40
Ле Кром
2
Куртуа
6
Кальве
23
Соже
12
Цесар
21
Жуан
10
Батльес
18
Маке
15
Ромао
28
Мацуи
17
Акрур
22
Гудьонсен
25
Аруна
25
Аруна
22
Гудьонсен
89
Молло
6
Гакпе
6
Гакпе
89
Молло
30
Пак Чу-Юн
88
Нимани
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
2
Куртуа
25
Сианси
25
Сианси
2
Куртуа
10
Батльес
10
Бурабиа
10
Бурабиа
10
Батльес
Остались в запасе
Монако
Гренобль
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
29
Мустафа Кучукович
ЦФ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Монако - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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