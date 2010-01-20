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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Бордо
Гренобль - Бордо: обзор матча 20 января 2010
Гренобль
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
45'
Л. Батльес
53'
Й. Гуффран
56'
М. Шамах
83'
Ф. Кавенаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Бордо
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кавенаги
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Любоя
Замена
Вендел
️️️️
Жуссие
Замена
З. Рендулич
️️️️
Л. Батльес
Замена
Я. Плашил
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Л. Куртуа
ГОЛ! 1:2!
М. Шамах
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуффран
Вторая желтая
Д. Жуан
ГОЛ! 1:0!
Л. Батльес
Желтая карточка
М. Шальме
Желтая карточка
Д. Жуан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
17
Вендел
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-4-2
1
Вивиани
3
Пайо
6
Кальве
23
Соже
2
Куртуа
7
Дьез
10
Батльес
15
Ромао
21
Жуан
28
Любоя
17
Акрур
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
13
Сиани
22
Сане
14
Тремулинас
8
Гуркюфф
12
Диарра
6
Фернандо
20
Жуссие
27
Шамах
94
Гуффран
10
Батльес
15
Рендулич
15
Рендулич
10
Батльес
2
Куртуа
28
Мацуи
28
Мацуи
2
Куртуа
28
Любоя
22
Раве
22
Раве
28
Любоя
20
Жуссие
17
Вендел
17
Вендел
20
Жуссие
22
Сане
18
Плашил
18
Плашил
22
Сане
94
Гуффран
79
Кавенаги
79
Кавенаги
94
Гуффран
Остались в запасе
Гренобль
Бордо
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Гренобль - Бордо
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад де Альп
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