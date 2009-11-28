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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Гренобль
Лорьян - Гренобль: обзор матча 28 ноября 2009
Лорьян
28.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Гренобль
90'
К. Гамейро
63'
Д. Мацуи
71'
Д. Жуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Гренобль
Замена
М. Робен
️️️️
Д. Мацуи
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Замена
Й. Раве
️️️️
Л. Батльес
Замена
О. Монтеррубио
️️️️
М. Ваируа
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
Ф. Соса
ГОЛ! 0:2!
Д. Жуан
Замена
Н. Дьез
️️️️
Д. Любоя
Замена
Я. Мансури
️️️️
П. Дюкасс
ГОЛ! 0:1!
Д. Мацуи
Желтая карточка
Л. Батльес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лорьян
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
4-4-2
16
Каппоне
0
Соса
6
Косиельни
5
Маршаль
14
Ле Лан
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
19
Ваируа
9
Гамейро
3-5-2
40
Ле Кром
6
Кальве
23
Соже
12
Цесар
21
Жуан
28
Мацуи
18
Маке
15
Ромао
10
Батльес
28
Любоя
17
Акрур
27
Диарра
25
Сакуваа
25
Сакуваа
27
Диарра
19
Ваируа
0
Монтеррубио
0
Монтеррубио
19
Ваируа
8
Дюкасс
23
Мансури
23
Мансури
8
Дюкасс
28
Любоя
7
Дьез
7
Дьез
28
Любоя
28
Мацуи
5
Робен
5
Робен
28
Мацуи
10
Батльес
22
Раве
22
Раве
10
Батльес
Остались в запасе
Лорьян
Гренобль
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Лорьян - Гренобль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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