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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Сент-Этьен
Гренобль - Сент-Этьен: обзор матча 16 января 2010
Гренобль
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
41'
С. Варро (АГ)
31'
Л. Перрен
40'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Сент-Этьен
Желтая карточка
П. Диакате
Замена
Й. Тадич
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Й. Эндрю
️️️️
Л. Перрен
Замена
Н. Акрур
️️️️
Д. Жуан
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Б. Сако
️️️️
С. Варро
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Варро
ГОЛ! 0:2!
Э. Ривьер
ГОЛ! 0:1!
Л. Перрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
11
Пьер Бойя
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
25
Илан
ЦФ
3-2-4-1
1
Вивиани
6
Кальве
12
Цесар
23
Соже
3
Пайо
2
Куртуа
7
Дьез
10
Батльес
28
Мацуи
21
Жуан
28
Любоя
3-2-1-1-2
40
Жано
27
Варро
15
Диакате
29
Беналуан
35
Дабо
8
Н'Дав
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
87
Миральяс
28
Мацуи
27
Тадич
27
Тадич
28
Мацуи
21
Жуан
17
Акрур
17
Акрур
21
Жуан
24
Перрен
21
Эндрю
21
Эндрю
24
Перрен
27
Варро
20
Сако
20
Сако
27
Варро
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
Остались в запасе
Гренобль
Сент-Этьен
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
11
Пьер Бойя
ЦФ
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Гренобль - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Стад де Альп
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