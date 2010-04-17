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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Сошо
Гренобль - Сошо: обзор матча 17 апреля 2010
Гренобль
17.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 2
Завершен
Сошо
55'
Д. Любоя
63'
Д. Мацуи
27'
Б. Идейе
74'
Ж. Бреше
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Сошо
Замена
Ж. Кальве
️️️️
Л. Куртуа
Замена
П. Бойя
️️️️
Н. Акрур
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бреше
Замена
В. Сверкош
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 2:1!
Д. Мацуи
Замена
Р. Будебуз
️️️️
М. Мартен
Замена
Карлао
️️️️
Л. Пужоль
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
Замена
Х. Сианси
️️️️
Ф. Маро
Желтая карточка
Л. Пужоль
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
4
Франсуа Маро
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Шо Ито
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Сошо
40
Амин Лекомтэ
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
3-2-3-2
1
Вивиани
5
Робен
29
Манфруа
12
Цесар
4
Маро
2
Куртуа
7
Дьез
28
Мацуи
15
Ромао
28
Любоя
17
Акрур
3-2-3-2
1
Дрейер
24
Перки
3
Драме
19
Фати
11
Микари
5
Бреше
27
Пужоль
15
Мартен
24
Гаванон
19
Морис-Белэй
12
Идейе
4
Маро
25
Сианси
25
Сианси
4
Маро
2
Куртуа
6
Кальве
6
Кальве
2
Куртуа
17
Акрур
11
Бойя
11
Бойя
17
Акрур
27
Пужоль
50
Карлао
50
Карлао
27
Пужоль
15
Мартен
10
Будебуз
10
Будебуз
15
Мартен
3
Драме
25
Сверкош
25
Сверкош
3
Драме
Остались в запасе
Гренобль
Сошо
20
Шо Ито
ЦФ
1
Брис Мобле
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
40
Амин Лекомтэ
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
20
Шо Ито
ЦФ
1
Брис Мобле
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
40
Амин Лекомтэ
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Сошо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де Альп
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