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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Гренобль
Тулуза - Гренобль: обзор матча 10 апреля 2010
Тулуза
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 0
Завершен
Гренобль
9'
П. Машаду
65'
Ф. Табану
75'
Ф. Табану
85'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Гренобль
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Э. Капу
️️️️
М. Берсон
ГОЛ! 4:0!
А. Жиньяк
Замена
Й. Тадич
️️️️
Д. Любоя
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
Замена
Д. Тинан
️️️️
Ж. Кальве
ГОЛ! 3:0!
Ф. Табану
ГОЛ! 2:0!
Ф. Табану
Замена
Ф. Табану
️️️️
Луан
Замена
Д. Манфруа
️️️️
Л. Куртуа
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
Ж. Кальве
ГОЛ! 1:0!
П. Машаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
88
Луан
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Кевин Дюпуи
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
4-4-1-1
16
Пеле
2
Фофана
3
Конгре
12
М'Бенге
23
Эбондо
17
Сиссоко
14
Берсон
55
Машаду
17
Дидо
88
Луан
10
Жиньяк
4-4-2
1
Вивиани
2
Куртуа
6
Кальве
23
Соже
27
Витакич
21
Жуан
28
Мацуи
10
Батльес
7
Дьез
17
Акрур
28
Любоя
14
Берсон
6
Капу
6
Капу
14
Берсон
88
Луан
27
Табану
27
Табану
88
Луан
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
2
Куртуа
29
Манфруа
29
Манфруа
2
Куртуа
6
Кальве
20
Тинан
20
Тинан
6
Кальве
28
Любоя
27
Тадич
27
Тадич
28
Любоя
Остались в запасе
Тулуза
Гренобль
17
Кевин Дюпуи
ЦП
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
1
Брис Мобле
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
17
Кевин Дюпуи
ЦП
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
1
Брис Мобле
ВР
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Тулуза - Гренобль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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