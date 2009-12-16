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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Гренобль
Ле-Ман - Гренобль: обзор матча 16 декабря 2009
Ле-Ман
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
7'
Т. Хельстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Гренобль
Замена
А. Кейта
️️️️
Т. Хельстад
Замена
Г. Лорьо
️️️️
С. Корчиа
Замена
Й. Раве
️️️️
Л. Батльес
Замена
Л. Бааль
️️️️
Р. Лама
Замена
П. Бойя
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
И. Камара
Желтая карточка
Д. Жуан
Замена
Л. Куртуа
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
Ж. Паулу
ГОЛ! 1:0!
Т. Хельстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
18
Лоран Маке
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Овоно
19
Сердан
50
Паулу
14
Корчиа
8
Томас
0
Камара
14
Доссеви
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
3-5-2
40
Ле Кром
6
Кальве
23
Соже
3
Пайо
21
Жуан
28
Мацуи
10
Батльес
15
Ромао
7
Дьез
28
Любоя
17
Акрур
14
Лама
24
Бааль
24
Бааль
14
Лама
22
Хельстад
6
Кейта
6
Кейта
22
Хельстад
14
Корчиа
21
Лорьо
21
Лорьо
14
Корчиа
28
Мацуи
2
Куртуа
2
Куртуа
28
Мацуи
10
Батльес
22
Раве
22
Раве
10
Батльес
28
Любоя
11
Бойя
11
Бойя
28
Любоя
Остались в запасе
Ле-Ман
Гренобль
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Ле-Ман - Гренобль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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