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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Гренобль
Бордо - Гренобль: обзор матча 12 сентября 2009
Бордо
12.09.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
18'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Гренобль
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
Н. Акрур
️️️️
С. Фегули
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
П. Бойя
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Й. Гуффран
Желтая карточка
С. Пайо
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
0
Жюрьетти
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
17
Вендел
8
Гуркюфф
12
Диарра
18
Плашил
94
Гуффран
27
Шамах
3-3-3-1
1
Вивиани
29
Манфруа
27
Витакич
14
Жеммали
2
Куртуа
8
Фегули
3
Пайо
7
Дьез
10
Батльес
15
Ромао
28
Любоя
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
18
Плашил
6
Фернандо
6
Фернандо
18
Плашил
8
Гуркюфф
79
Кавенаги
79
Кавенаги
8
Гуркюфф
8
Фегули
17
Акрур
17
Акрур
8
Фегули
2
Куртуа
11
Бойя
11
Бойя
2
Куртуа
Остались в запасе
Бордо
Гренобль
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Бордо - Гренобль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Шабан Дельма
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