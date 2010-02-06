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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Осер
Гренобль - Осер: обзор матча 06 февраля 2010
Гренобль
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
5 : 0
Завершен
Осер
8'
Д. Любоя
10'
Н. Акрур
36'
Д. Мацуи
42'
Н. Акрур
53'
Д. Мацуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Осер
Замена
Д. Жуан
️️️️
Д. Любоя
Замена
М. Витакич
️️️️
М. Робен
Замена
Д. Дудка
️️️️
О. Капуэ
Замена
Й. Раве
️️️️
А. Ромао
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
Д. Любоя
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Олиеч
ГОЛ! 5:0!
Д. Мацуи
ГОЛ! 4:0!
Н. Акрур
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Н. Дьез
ГОЛ! 3:0!
Д. Мацуи
ГОЛ! 2:0!
Н. Акрур
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
27
Йосип Тадич
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кевин Малага
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-4-2
1
Вивиани
3
Пайо
12
Цесар
6
Кальве
5
Робен
7
Дьез
10
Батльес
28
Мацуи
15
Ромао
28
Любоя
17
Акрур
4-1-4-1
16
Сорен
2
Ангбар
12
Миньо
3
Грихтинг
23
Берто
10
Капуэ
14
Олиеч
25
Педретти
88
Ндинга
25
Шафни
27
Йелень
5
Робен
27
Витакич
27
Витакич
5
Робен
15
Ромао
22
Раве
22
Раве
15
Ромао
28
Любоя
21
Жуан
21
Жуан
28
Любоя
10
Капуэ
15
Дудка
15
Дудка
10
Капуэ
14
Олиеч
23
Бирса
23
Бирса
14
Олиеч
Остались в запасе
Гренобль
Осер
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
18
Рой Конту
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
18
Рой Конту
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Гренобль - Осер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
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