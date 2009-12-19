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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ницца
Гренобль - Ницца: обзор матча 19 декабря 2009
Гренобль
19.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
75'
Н. Дьез
84'
Ш. Бен-Саада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ницца
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
Д. Диаките
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Кантарей
Замена
Л. Батльес
️️️️
Д. Соже
ГОЛ! 1:0!
Н. Дьез
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Ж. Сид
️️️️
Г. Пэйсли
Желтая карточка
П. Бойя
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
М. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
3-2-3-2
40
Ле Кром
6
Кальве
12
Цесар
23
Соже
3
Пайо
2
Куртуа
7
Дьез
15
Ромао
28
Мацуи
11
Бойя
28
Любоя
2-1-5-1
1
Оспина
3
Кантарей
0
Пэйсли
8
Траоре
27
Сабле
15
Кулибали
18
Бен-Саада
40
Мунье
18
Диаките
14
Реми
23
Соже
10
Батльес
10
Батльес
23
Соже
28
Мацуи
22
Раве
22
Раве
28
Мацуи
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
3
Кантарей
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
3
Кантарей
12
Гаке
12
Гаке
0
Пэйсли
0
Сид
0
Сид
0
Пэйсли
Остались в запасе
Гренобль
Ницца
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
0
Жереми Моро
ВР
8
Давид Эльебюик
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
Остались в запасе
0
Жереми Моро
ВР
8
Давид Эльебюик
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Гренобль - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Стад де Альп
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