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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Гренобль
Монпелье - Гренобль: обзор матча 13 февраля 2010
Монпелье
13.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
28'
В. Уго Монтаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Гренобль
Замена
Л. Компан
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
Й. Тадич
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
Д. Мацуи
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Т. Коста
Замена
Ж. Саихи
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Й. Раве
️️️️
Н. Дьез
Желтая карточка
М. Робен
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
4
Франсуа Маро
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
27
Йосип Тадич
ЦФ
3-2-2-3
16
Журдрен
4
Эль-Каутари
4
Спахич
2
Янга-Мбива
6
Марво
2
Бокали
8
Коста
14
Пито
18
Аит-Фана
31
Монтаньо
19
Камара
4-4-2
1
Вивиани
4
Маро
5
Робен
6
Кальве
3
Пайо
28
Мацуи
10
Батльес
15
Ромао
7
Дьез
28
Любоя
17
Акрур
19
Камара
10
Компан
10
Компан
19
Камара
18
Аит-Фана
23
Саихи
23
Саихи
18
Аит-Фана
8
Коста
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Коста
7
Дьез
22
Раве
22
Раве
7
Дьез
28
Мацуи
27
Тадич
27
Тадич
28
Мацуи
Остались в запасе
Монпелье
Гренобль
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Монпелье - Гренобль
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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