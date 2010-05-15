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Ольвие Эшуафни
Статистика
Ольвие Эшуафни - статистика
Завершил карьеру
13 сентября 1972 (54)
| Полузащитник
184 см | 80 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
20
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
1 : 1
15.05.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 2
08.05.2010
Ницца
78' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
1 : 1
05.05.2010
Бордо
1' - 65'
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3 : 3
02.05.2010
Ницца
63' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2 : 1
24.04.2010
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 0
17.04.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4 : 1
11.04.2010
Ницца
76' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
0 : 0
03.04.2010
Сошо
1' - 82'
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 2
28.03.2010
Ницца
76' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
1 : 0
20.03.2010
ПСЖ
1' - 82'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
0 : 1
13.03.2010
Ницца
27' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
2 : 0
27.02.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1 : 1
06.02.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
0 : 1
20.01.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1 : 3
05.12.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Сошо
1 : 0
28.11.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 0
22.11.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
0 : 1
07.11.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
01.11.2009
Ле Ман
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
4 : 1
24.10.2009
Лион
85' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
4 : 1
18.10.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
3 : 2
03.10.2009
Валансьен
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
27.09.2009
Ницца
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 3
19.09.2009
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 0
13.09.2009
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0 : 3
29.08.2009
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
4 : 0
23.08.2009
Ницца
1' - 77'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
16.08.2009
Ренн
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
0 : 2
08.08.2009
Ницца
1' - 90'
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