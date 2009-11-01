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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ле-Ман
Ницца - Ле-Ман: обзор матча 01 ноября 2009
Ницца
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ле-Ман
40'
И. Гаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ле-Ман
Замена
Б. Сене
️️️️
Г. Лорьо
Замена
О. Эшуафни
️️️️
А. Мунье
Замена
Р. Лама
️️️️
С. Корчиа
Желтая карточка
Д. Эльебюик
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 1:0!
И. Гаке
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
М. Багайоко
15'
Красная карточка
А. Жедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
5
Бадара Сене
ЦП
3-4-2
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
4
Апам
40
Мунье
8
Эльебюик
15
Кулибали
27
Сабле
49
Багайоко
14
Реми
4-1-2-3
1
Овоно
14
Корчиа
24
Бааль
50
Паулу
2
Жедер
8
Томас
6
Кейта
21
Лорьо
14
Ле Таллек
20
Майга
22
Хельстад
40
Мунье
0
Эшуафни
0
Эшуафни
40
Мунье
18
Диаките
18
Диаките
27
Сабле
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
27
Сабле
21
Лорьо
5
Сене
5
Сене
21
Лорьо
14
Корчиа
14
Лама
14
Лама
14
Корчиа
Остались в запасе
Ницца
Ле-Ман
3
Ален Кантарей
ЦЗ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
Остались в запасе
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Ницца - Ле-Ман
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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