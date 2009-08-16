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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 16 августа 2009
Ницца
16.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
44'
Ш. Бен-Саада
45'
А. Гьян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Замена
М. Траоре
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
О. Эшуафни
Замена
Я. М'Вила
️️️️
И. Бангура
Замена
Р. Данзе
️️️️
А. Гьян
Вторая желтая
Ю. Инамото
Замена
Х. Бамого
️️️️
М. Багайоко
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
М. Сов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гьян
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
О. Эшуафни
Желтая карточка
Ю. Инамото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3-4-2
1
Оспина
0
Пэйсли
4
Апам
0
Эшуафни
8
Эльебюик
18
Бен-Саада
18
Диаките
27
Сабле
14
Реми
49
Багайоко
4-3-3
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
3
Боканегра
20
Инамото
18
Лемуан
6
Лерой
3
Гьян
3
Бангура
17
Сов
49
Багайоко
21
Бамого
21
Бамого
49
Багайоко
0
Эшуафни
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
0
Эшуафни
18
Бен-Саада
8
Траоре
8
Траоре
18
Бен-Саада
3
Гьян
29
Данзе
29
Данзе
3
Гьян
3
Бангура
6
М'Вила
6
М'Вила
3
Бангура
17
Сов
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
17
Сов
Остались в запасе
Ницца
Ренн
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ницца - Ренн
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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