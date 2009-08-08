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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 08 августа 2009
Сент-Этьен
08.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
39'
М. Траоре
88'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
Замена
️️️️
Э. Ривьер
Замена
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
️️️️
Й. Откер
Желтая карточка
Ж. Сид
Замена
️️️️
Ж. Фернандес
ГОЛ! 0:1!
М. Траоре
14'
Желтая карточка
Д. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
3-4-1-2
40
Жано
26
Баял Салл
20
Тавларидис
27
Варро
6
Фернандес
8
Матюиди
8
Ландрен
17
Откер
10
Пайет
97
Ривьер
87
Миральяс
3-1-4-1
1
Оспина
0
Эшуафни
0
Сид
0
Пэйсли
8
Траоре
27
Сабле
18
Диаките
8
Эльебюик
18
Бен-Саада
14
Реми
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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