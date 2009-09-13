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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ницца
Осер - Ницца: обзор матча 13 сентября 2009
Осер
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
30'
С. Ангбар
78'
Д. Никулаэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ницца
ГОЛ! 2:0!
Д. Никулаэ
Замена
К. Лежен
️️️️
О. Капуэ
Замена
А. Кантарей
️️️️
Г. Пэйсли
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Замена
В. Бирса
️️️️
Р. Конту
ГОЛ! 1:0!
С. Ангбар
Желтая карточка
Г. Пэйсли
17'
Желтая карточка
М. Багайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
4-1-3-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
25
Педретти
88
Ндинга
25
Шафни
18
Конту
27
Йелень
3-4-2
1
Оспина
0
Эшуафни
0
Сид
0
Пэйсли
14
Фаэ
8
Эльебюик
18
Диаките
40
Мунье
49
Багайоко
14
Реми
18
Конту
23
Бирса
23
Бирса
18
Конту
10
Капуэ
22
Лежен
22
Лежен
10
Капуэ
27
Йелень
21
Никулаэ
21
Никулаэ
27
Йелень
0
Пэйсли
3
Кантарей
3
Кантарей
0
Пэйсли
39
Поте
39
Поте
Остались в запасе
Осер
Ницца
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Осер - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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