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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ницца
Сошо - Ницца: обзор матча 28 ноября 2009
Сошо
28.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
29'
Я. Микари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ницца
Замена
С. Прива
️️️️
В. Сверкош
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
М. Мартен
Замена
Карлао
️️️️
Я. Микари
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
К. Кулибали
Желтая карточка
М. Багайоко
Желтая карточка
О. Апам
Желтая карточка
С. Дальма
ГОЛ! 1:0!
Я. Микари
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
Ж. Бреше
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Абейку Куанса
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
3-2-3-2
16
Ришер
11
Микари
5
Бреше
24
Перки
3
Драме
19
Фати
10
Дальма
15
Мартен
24
Гаванон
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
3-4-2
1
Оспина
4
Апам
12
Гаке
0
Пэйсли
14
Фаэ
15
Кулибали
18
Диаките
40
Мунье
49
Багайоко
14
Реми
11
Микари
50
Карлао
50
Карлао
11
Микари
25
Сверкош
11
Прива
11
Прива
25
Сверкош
15
Кулибали
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
15
Кулибали
18
Куанса
18
Куанса
14
Реми
8
Траоре
8
Траоре
14
Реми
Остались в запасе
Сошо
Ницца
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Сошо - Ницца
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Бональ
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