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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 29 августа 2009
Ницца
29.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Монпелье
4'
Ж. Дернес
49'
В. Уго Монтаньо
77'
Л. Компан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
Замена
К. Коллен
️️️️
С. Женешам
Вторая желтая
О. Апам
ГОЛ! 0:3!
Л. Компан
Желтая карточка
Ж. Марво
Замена
Л. Компан
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Замена
М. Поте
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
О. Апам
ГОЛ! 0:2!
В. Уго Монтаньо
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Х. Бамого
ГОЛ! 0:1!
Ж. Дернес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
2-1-3-3
1
Оспина
0
Сид
4
Апам
8
Траоре
18
Диаките
8
Эльебюик
27
Сабле
14
Реми
11
Мулунгуи
21
Бамого
4-5-1
16
Журдрен
6
Марво
34
Джодич
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
20
Бельханда
8
Коста
14
Пито
19
Женешам
20
Дернес
31
Монтаньо
14
Фаэ
14
Фаэ
21
Бамого
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
21
Бамого
27
Сабле
39
Поте
39
Поте
27
Сабле
20
Бельханда
10
Компан
10
Компан
20
Бельханда
19
Женешам
0
Коллен
0
Коллен
19
Женешам
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Ницца - Монпелье
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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