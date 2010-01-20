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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 20 января 2010
Ницца
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Осер
90'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Осер
ГОЛ! 0:1!
И. Йелень
Желтая карточка
М. Буржуа
Замена
М. Буржуа
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
Д. Диаките
Замена
О. Капуэ
️️️️
В. Бирса
Замена
Ж. Бертоми
️️️️
Д. Дигар
Желтая карточка
Ж. Берто
Желтая карточка
Г. Пэйсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
31
Лоик Гагнон
ЦФ
Осер
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кевин Малага
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
3-5-1-1
1
Оспина
0
Пэйсли
3
Кантарей
2
Сивелли
18
Диаките
8
Эльебюик
40
Мунье
15
Кулибали
27
Сабле
15
Дигар
14
Реми
4-3-3
1
Риу
2
Ангбар
12
Миньо
3
Грихтинг
23
Берто
23
Бирса
25
Шафни
25
Педретти
27
Йелень
21
Никулаэ
18
Конту
15
Дигар
0
Бертоми
0
Бертоми
15
Дигар
18
Конту
22
Буржуа
22
Буржуа
18
Конту
23
Бирса
10
Капуэ
10
Капуэ
23
Бирса
Остались в запасе
Ницца
Осер
18
Абейку Куанса
ЦП
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
31
Лоик Гагнон
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
22
Кевин Малага
ЦЗ
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
31
Лоик Гагнон
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ницца - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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