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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 05 мая 2010
Ницца
05.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
27'
Э. Фаэ
34'
Вендел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
А. Мунье
Замена
Д. Белльон
️️️️
Я. Плашил
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
М. Шамах
Желтая карточка
Энрике
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Траоре
Замена
К. Кулибали
️️️️
Г. Пэйсли
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
О. Эшуафни
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:1!
Вендел
ГОЛ! 1:0!
Э. Фаэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Бордо
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-5-1
1
Оспина
2
Сивелли
0
Пэйсли
12
Гаке
0
Эшуафни
40
Мунье
8
Эльебюик
14
Фаэ
18
Диаките
27
Сабле
14
Реми
4-5-1
16
Раме
13
Сиани
21
Энрике
22
Сане
14
Тремулинас
20
Жуссие
7
Траоре
18
Плашил
22
Сертик
17
Вендел
27
Шамах
0
Эшуафни
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
0
Эшуафни
0
Пэйсли
15
Кулибали
15
Кулибали
0
Пэйсли
40
Мунье
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
40
Мунье
27
Шамах
79
Кавенаги
79
Кавенаги
27
Шамах
7
Траоре
94
Гуффран
94
Гуффран
7
Траоре
18
Плашил
11
Белльон
11
Белльон
18
Плашил
Остались в запасе
Ницца
Бордо
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Оливье Панталони
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
Остались в запасе
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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