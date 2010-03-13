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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Ницца
Ле-Ман - Ницца: обзор матча 13 марта 2010
Ле-Ман
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
0'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Ницца
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
А. Мунье
Замена
М. Поте
️️️️
Л. Реми
Замена
И. Уали
️️️️
Г. Гулон
Желтая карточка
Г. Гулон
Замена
А. Мунье
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
А. Жедер
Замена
Т. Хельстад
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
О. Эшуафни
️️️️
Д. Дигар
0'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
22
Альмен Абди
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
39
Микаэль Поте
ЦФ
4-4-1-1
1
Овоно
2
Жедер
24
Бааль
19
Сердан
14
Корчиа
22
Абди
4
Нэрри
26
Гулон
14
Доссеви
14
Лама
14
Ле Таллек
3-5-2
1
Оспина
12
Гаке
4
Апам
2
Сивелли
18
Бен-Саада
14
Фаэ
15
Дигар
18
Диаките
15
Кулибали
49
Багайоко
14
Реми
22
Абди
22
Хельстад
22
Хельстад
22
Абди
14
Лама
20
Сиссе
20
Сиссе
14
Лама
26
Гулон
27
Уали
27
Уали
26
Гулон
15
Дигар
0
Эшуафни
0
Эшуафни
15
Дигар
18
Бен-Саада
40
Мунье
40
Мунье
18
Бен-Саада
14
Реми
39
Поте
39
Поте
14
Реми
Остались в запасе
Ле-Ман
Ницца
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ле-Ман - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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