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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 20 марта 2010
Ницца
20.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
79'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
Замена
М. Траоре
️️️️
О. Эшуафни
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
А. Мунье
️️️️
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
О. Апам
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
К. Жалле
️️️️
Сеара
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Э. Фаэ
18'
Желтая карточка
С. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-4-2
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
4
Апам
0
Эшуафни
15
Кулибали
14
Фаэ
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
14
Реми
49
Багайоко
4-4-1
30
Эдель
2
Сеара
13
Траоре
12
Сахо
22
Арман
13
Санкаре
23
Н'Гойи
11
Клеман
29
Сессеньон
9
Эрдинг
0
Эшуафни
8
Траоре
8
Траоре
0
Эшуафни
18
Бен-Саада
40
Мунье
40
Мунье
18
Бен-Саада
14
Фаэ
27
Сабле
27
Сабле
14
Фаэ
2
Сеара
13
Жалле
13
Жалле
2
Сеара
8
Шантом
8
Шантом
9
Эрдинг
99
Кежман
99
Кежман
9
Эрдинг
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ницца - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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