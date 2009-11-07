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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 07 ноября 2009
ПСЖ
07.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
88'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
А. Мунье
Желтая карточка
И. Гаке
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кулибали
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Л. Жюли
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
К. Шантом
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
К. Макелеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПАЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
(К)
ЦЗ
0
Грегори Пэйсли
ПЗ
40
Антони Мунье
ЛП
18
Дрисса Диаките
ОП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3-2-3-2
0
Купе
22
Арман
13
Траоре
12
Сахо
0
Макелеле
13
Жалле
29
Сессеньон
8
Шантом
0
Жюли
88
Луйиндула
9
Эрдинг
3-1-3-2
1
Оспина
0
Пэйсли
4
Апам
12
Гаке
18
Диаките
15
Кулибали
8
Эльебюик
40
Мунье
14
Реми
49
Багайоко
8
Шантом
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
8
Шантом
0
Жюли
13
Санкаре
13
Санкаре
0
Жюли
15
Кулибали
8
Траоре
8
Траоре
15
Кулибали
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча ПСЖ - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:55 (прямая)
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