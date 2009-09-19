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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 19 сентября 2009
Ницца
19.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 3
Завершен
Монако
42'
Л. Реми
8'
Нене (П)
12'
А. Алонсо
71'
А. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Замена
Д. Перес
️️️️
А. Алонсо
Замена
М. Багайоко
️️️️
Э. Фаэ
Замена
М. Поте
️️️️
Ш. Бен-Саада
ГОЛ! 1:3!
А. Алонсо
Желтая карточка
Г. Пэйсли
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Э. Гудьонсен
ГОЛ! 1:2!
Л. Реми
Замена
Л. Летизи
️️️️
Д. Оспина
Желтая карточка
Э. Фаэ
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Алонсо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Нене
ЛП
6
Эдуардо Коста
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-5-1
1
Оспина
0
Пэйсли
0
Сид
4
Апам
0
Эшуафни
18
Диаките
8
Эльебюик
40
Мунье
18
Бен-Саада
14
Фаэ
14
Реми
3-5-1
16
Руффье
27
Монгонгю
28
Пюйгренье
13
Траоре
8
Алонсо
22
Гудьонсен
6
Эдуардо Коста
6
Кутадье
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
1
Оспина
0
Летизи
0
Летизи
1
Оспина
14
Фаэ
49
Багайоко
49
Багайоко
14
Фаэ
18
Бен-Саада
39
Поте
39
Поте
18
Бен-Саада
22
Гудьонсен
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
22
Гудьонсен
8
Алонсо
15
Перес
15
Перес
8
Алонсо
Остались в запасе
Ницца
Монако
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Ницца - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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