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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 06 февраля 2010
Ницца
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
17'
Ш. Бен-Саада
75'
Т. Де Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
М. Поте
Замена
С. Дюмон
️️️️
П. Фро
Замена
М. Траоре
️️️️
Э. Фаэ
ГОЛ! 1:1!
Т. Де Мело
Замена
Д. Эльебюик
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Р. Мавуба
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
А. Кантарей
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Д. Диаките
Желтая карточка
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бен-Саада
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
2-5-2
0
Летизи
3
Кантарей
4
Апам
15
Кулибали
18
Бен-Саада
15
Дигар
14
Фаэ
18
Диаките
14
Реми
39
Поте
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
14
Фаэ
8
Траоре
8
Траоре
14
Фаэ
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
8
Эльебюик
18
Бен-Саада
24
Мавуба
7
Обраньяк
7
Обраньяк
24
Мавуба
11
Фро
6
Дюмон
6
Дюмон
11
Фро
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
Остались в запасе
Ницца
Лилль
0
Жереми Моро
ВР
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
0
Жереми Моро
ВР
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ницца - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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