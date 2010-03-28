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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 28 марта 2010
Тулуза
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
41'
А. Мунье
84'
Э. Мулунгуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
ГОЛ! 0:2!
Э. Мулунгуи
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
М. Багайоко
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
О. Эшуафни
️️️️
Д. Дигар
Желтая карточка
А. Жиньяк
Желтая карточка
Д. Нунке
Желтая карточка
Р. Сивелли
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Э. Капу
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Ш. Бен-Саада
Вторая желтая
Ф. Мансаре
Желтая карточка
Ф. Мансаре
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Ф. Табану
Замена
П. Машаду
️️️️
Ф. Сирье
ГОЛ! 0:1!
А. Мунье
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
4-1-4-1
16
Блондель
24
Нунке
4
Четто
3
Конгре
12
М'Бенге
6
Капу
14
Сирье
27
Табану
17
Сиссоко
22
Браатен
91
Казим-Ричардс
3-5-1-1
1
Оспина
4
Апам
12
Гаке
2
Сивелли
40
Мунье
15
Кулибали
15
Дигар
8
Эльебюик
14
Фаэ
18
Бен-Саада
49
Багайоко
27
Табану
7
Мансаре
7
Мансаре
27
Табану
14
Сирье
55
Машаду
55
Машаду
14
Сирье
6
Капу
10
Жиньяк
10
Жиньяк
6
Капу
49
Багайоко
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
49
Багайоко
15
Дигар
0
Эшуафни
0
Эшуафни
15
Дигар
18
Бен-Саада
27
Сабле
27
Сабле
18
Бен-Саада
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Тулуза - Ницца
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Муниципал
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