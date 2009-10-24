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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 24 октября 2009
Ницца
24.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
4 : 1
Завершен
Лион
17'
М. Багайоко
69'
Д. Эльебюик
75'
Л. Реми
84'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
Замена
О. Эшуафни
️️️️
М. Багайоко
ГОЛ! 3:1!
Эдерсон
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
А. Ревейер
ГОЛ! 3:0!
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
Д. Эльебюик
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
М. Гоналон
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Сиссоко
20'
Желтая карточка
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
М. Багайоко
17'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Лион
87
Жоан Арток
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-4-2
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
4
Апам
8
Эльебюик
15
Кулибали
40
Мунье
27
Сабле
14
Реми
49
Багайоко
3-1-3-3
1
Веркутр
15
Ревейер
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
28
Тулалан
17
Макун
15
Пьянич
9
Лисандро
18
Гомис
8
Гову
49
Багайоко
0
Эшуафни
0
Эшуафни
49
Багайоко
25
Гоналон
10
Эдерсон
10
Эдерсон
25
Гоналон
26
Сиссоко
7
Бастос
7
Бастос
26
Сиссоко
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
Остались в запасе
Ницца
Лион
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
87
Жоан Арток
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
87
Жоан Арток
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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