Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Валансьен
Ницца - Валансьен: обзор матча 03 октября 2009
Ницца
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 2
Завершен
Валансьен
67'
Ш. Бен-Саада
73'
О. Эшуафни
77'
Д. Дюкортью (АГ)
40'
М. Самасса (П)
51'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Валансьен
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Дюкортью
Замена
Г. Бонг
️️️️
Г. Пужоль
ГОЛ! 2:2!
О. Эшуафни
Вторая желтая
Р. Коад
ГОЛ! 1:2!
Ш. Бен-Саада
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
А. Мунье
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
М. Поте
Замена
Х. Бамого
️️️️
Д. Эльебюик
Желтая карточка
Д. Диаките
Желтая карточка
Р. Коад
ГОЛ! 0:2!
К. Санчес
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Р. Матер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Самасса
Желтая карточка
Д. Эльебюик
Замена
М. Самасса
️️️️
Ж. Одель
Желтая карточка
О. Апам
Желтая карточка
Ж. Одель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-4-2
1
Оспина
0
Сид
4
Апам
0
Эшуафни
40
Мунье
8
Эльебюик
18
Диаките
14
Фаэ
39
Поте
14
Реми
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
29
Тьене
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
28
Пужоль
2
Одель
8
Эльебюик
21
Бамого
21
Бамого
8
Эльебюик
39
Поте
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
39
Поте
40
Мунье
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
40
Мунье
28
Пужоль
13
Бонг
13
Бонг
28
Пужоль
25
Матер
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
25
Матер
2
Одель
16
Самасса
16
Самасса
2
Одель
Остались в запасе
Ницца
Валансьен
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ницца - Валансьен
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Валансьен
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+