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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сошо
Ницца - Сошо: обзор матча 03 апреля 2010
Ницца
03.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 0
Завершен
Сошо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Сошо
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
Карлао
️️️️
Л. Пужоль
Замена
Д. Дигар
️️️️
О. Эшуафни
Замена
Ж. Сид
️️️️
Г. Пэйсли
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
М. Траоре
Желтая карточка
И. Гаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Сошо
50
Карлао
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-3-3-1
1
Оспина
0
Пэйсли
4
Апам
12
Гаке
2
Сивелли
8
Траоре
0
Эшуафни
8
Эльебюик
14
Фаэ
40
Мунье
49
Багайоко
4-3-1-2
1
Дрейер
3
Драме
24
Перки
5
Бреше
19
Фати
27
Пужоль
15
Мартен
24
Гаванон
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
0
Пэйсли
0
Сид
0
Сид
0
Пэйсли
0
Эшуафни
15
Дигар
15
Дигар
0
Эшуафни
8
Траоре
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
8
Траоре
27
Пужоль
50
Карлао
50
Карлао
27
Пужоль
Остались в запасе
Ницца
Сошо
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Оливье Панталони
7
Жоффрей Туласн
ЦП
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
27
Жульен Сабле
ПП
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Сошо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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