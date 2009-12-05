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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 05 декабря 2009
Ницца
05.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
33'
К. Кулибали
19'
М. Ньянг
77'
Л. Гонсалес
86'
Б. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 1:3!
Б. Коне
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Мунье
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Э. Фаэ
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кулибали
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Боннар
ГОЛ! 1:2!
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Брандао
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Сиссе
Красная карточка
О. Апам
Желтая карточка
Д. Диаките
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
16'
Желтая карточка
Б. Шейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
3-5-1
1
Оспина
0
Пэйсли
4
Апам
12
Гаке
18
Диаките
8
Эльебюик
40
Мунье
14
Фаэ
15
Кулибали
49
Багайоко
4-4-2
30
Манданда
21
Боннар
5
Хайнце
20
Диавара
0
Тайво
7
Абриэль
8
Шейру
27
Гонсалес
22
Сиссе
76
Ньянг
11
Брандао
40
Мунье
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
40
Мунье
15
Кулибали
8
Траоре
8
Траоре
15
Кулибали
14
Фаэ
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
14
Фаэ
21
Боннар
77
Каборе
77
Каборе
21
Боннар
22
Сиссе
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
22
Сиссе
76
Ньянг
14
Коне
14
Коне
76
Ньянг
Остались в запасе
Ницца
Марсель
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
27
Жульен Сабле
ПП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Ницца - Марсель
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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