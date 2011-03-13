|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|30
|1
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Монако (Монако)
|15.05.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|11.05.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Монако (Монако)
|07.05.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|01.05.2011
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Монако (Монако)
|24.04.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Монако (Монако)
|09.04.2011
|70' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|20.03.2011
|1' -71'
|Монако (Монако)
|0:1
|Нанси (Нанси)
|32'
|13.03.2011
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Монако (Монако)
|57'
|05.03.2011
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Монако (Монако)
|19.02.2011
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Монако (Монако)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2011
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Монако (Монако)
|30.01.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|15.01.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Монако (Монако)
|71'
|18.12.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:2
|Монако (Монако)
|32'
|12.12.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|77'
|04.12.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Монако (Монако)
|27.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|21.11.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монако (Монако)
|13.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.11.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:4
|Монако (Монако)
|02.11.2010
|46' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|23.10.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:2
|Валансьен (Валансьен)
|54'
|16.10.2010
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:0
|Монако (Монако)
|73'
|25.09.2010
|1' -45'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Монако (Монако)
|45'
|18.09.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|12.09.2010
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Монако (Монако)
|90'
|29.08.2010
|1' -80'
|Монако (Монако)
|2:0
|Осер (Осер)
|21.08.2010
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:2
|Монако (Монако)
|17.08.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|07.08.2010
|90' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Монако (Монако)