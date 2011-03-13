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    Себастьен Пюйгренье - статистика

    Защитник
    Имя Себастьен
    Фамилия Пюйгренье
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1982 (41 год)
    Рост 187
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 30 1 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Монако (Монако)
    15.05.2011 1' -90' Монако (Монако) 1:1 Ланс (Ланс)
    11.05.2011 1' -90' Сошо (Монбельяр) 3:0 Монако (Монако)
    07.05.2011 1' -90' Монако (Монако) 1:1 ПСЖ (Париж)
    01.05.2011 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Монако (Монако)
    24.04.2011 1' -90' Монако (Монако) 1:0 Ренн (Ренн)
    16.04.2011 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:2 Монако (Монако)
    09.04.2011 70' -90' Монако (Монако) 1:0 Лилль (Лилль)
    20.03.2011 1' -71' Монако (Монако) 0:1 Нанси (Нанси)
    32'
    13.03.2011 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Монако (Монако)
    57'
    05.03.2011 1' -90' Валансьен (Валансьен) 0:0 Монако (Монако)
    19.02.2011 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Монако (Монако)
    12.02.2011 Был в запасе Монако (Монако) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2011 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Монако (Монако)
    30.01.2011 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Марсель (Марсель)
    15.01.2011 1' -90' Осер (Осер) 1:1 Монако (Монако)
    71'
    18.12.2010 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:2 Монако (Монако)
    32'
    12.12.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    77'
    04.12.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Монако (Монако)
    27.11.2010 1' -90' Монако (Монако) 1:1 Ницца (Ницца)
    21.11.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Монако (Монако)
    13.11.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.11.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:4 Монако (Монако)
    02.11.2010 46' -90' Монако (Монако) 2:2 Бордо (Бордо)
    23.10.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Валансьен (Валансьен)
    54'
    16.10.2010 1' -90' Кан (Кан) 0:0 Монако (Монако)
    73'
    25.09.2010 1' -45' Лорьян (Лорьян) 2:1 Монако (Монако)
    45'
    18.09.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    12.09.2010 1' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Монако (Монако)
    90'
    29.08.2010 1' -80' Монако (Монако) 2:0 Осер (Осер)
    21.08.2010 1' -90' Ланс (Ланс) 2:2 Монако (Монако)
    17.08.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    07.08.2010 90' -90' Лион (Лион) 0:0 Монако (Монако)
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