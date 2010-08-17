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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 17 августа 2010
Монако
17.08.2010, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
Замена
Я. Сагбо
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Ж. Саихи
Замена
С. Гакпе
️️️️
Ф. Бюло
Замена
Ж. Саихи
️️️️
М. Эстрада
Замена
И. Лоло
️️️️
С. Монгонгю
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
Д. Никулаэ
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
4-3-3
16
Руффье
13
Траоре
13
Ханссон
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
18
Бюло
6
Менди
6
Мангани
7
Обамеянг
21
Никулаэ
30
Пак Чу-Юн
4-1-2-3
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
2
Янга-Мбива
6
Марво
21
Стамбули
13
Эстрада
14
Пито
9
Жиру
19
Камара
99
Кабзе
27
Монгонгю
5
Лоло
5
Лоло
27
Монгонгю
18
Бюло
6
Гакпе
6
Гакпе
18
Бюло
7
Обамеянг
20
Сагбо
20
Сагбо
7
Обамеянг
13
Эстрада
23
Саихи
23
Саихи
13
Эстрада
9
Жиру
20
Бельханда
20
Бельханда
9
Жиру
Остались в запасе
Монако
Монпелье
40
Себастьян Шаббер
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Луи II
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