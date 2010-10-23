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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Валансьен
Монако - Валансьен: обзор матча 23 октября 2010
Монако
23.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Валансьен
32'
Г. Пужоль
51'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Валансьен
Желтая карточка
Ф. Бюло
Замена
Ф. Бюло
️️️️
П. Обамеянг
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Данич
Замена
И. Лоло
️️️️
Адриано
Замена
С. Гакпе
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
С. Пюйгренье
ГОЛ! 0:2!
Г. Пужоль
Пас отдал
Д. Дюкортью
Желтая карточка
Г. Данич
ГОЛ! 0:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
Р. Коад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
35
Лилиан Боше
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-2-2-3
16
Руффье
63
Н'Кулу
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
21
Боннар
19
Госсо
8
Алонсо
70
Мбокани
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
3-2-4-1
30
Пеннето
5
Ангуа
4
Бишевац
5
Паллуа
25
Матер
6
Дюкортью
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
12
Адриано
5
Лоло
5
Лоло
12
Адриано
7
Обамеянг
18
Бюло
18
Бюло
7
Обамеянг
8
Алонсо
6
Гакпе
6
Гакпе
8
Алонсо
28
Данич
9
Абубакар
9
Абубакар
28
Данич
Остались в запасе
Монако
Валансьен
40
Себастьян Шаббер
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
35
Лилиан Боше
ЦП
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
35
Лилиан Боше
ЦП
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Монако - Валансьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
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